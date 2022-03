Unterföhring (ots) -- Sonderaktion zu Apple TV+ für alle Sky Q Kunden in Deutschland- Einfach Gutschein Code einlösen (https://www.sky.de/angebote/gutschein) und Streaming-Highlights für drei Monate genießenUnterföhring, 18.03.2022 - Gute Nachrichten für alle Sky Q Kunden in Deutschland: Ab heute gibt es Apple TV+ drei Monate lang kostenlos. Dafür müssen sich die Nutzer lediglich registrieren und den Gutschein Code (https://www.sky.de/angebote/gutschein) auf der Sky Webseite einlösen. Schon kommen sie in den Genuss der neuesten Entertainment-Highlights auf Apple TV+, darunter einer ganzen Reihe an hochwertigen Apple TV+ Originals. Falls gewünscht, kann das Gratisabonnement vor Ablauf der drei Monate jederzeit gekündigt werden. Berechtigt sind alle Sky Q Kunden, die nicht bereits ein laufendes Apple TV+ Abo besitzen.Seit Dezember ist der Streaming Service auf Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) verfügbar. Die Inhalte sind nahtlos in das Sky-Erlebnis integriert und können so bequem und absolut werbefrei gestreamt werden. Apple überzeugt mit einzigartigen Originals wie der Komödie, Ted Lasso, welche mehrfach mit dem Emmy-Award ausgezeichnet wurde. The Morning Show wiederum glänzt mit großen Namen wie Reese Witherspoon und Jennifer Aniston - also unumstritten perfekte Voraussetzungen für jeden Serien-Junkie oder Cineasten.Apple TV+ wird perspektivisch auch als App auf Sky Glass (https://www.sky.de/glass) verfügbar sein, der noch in diesem Jahr auf dem Markt erscheinen wird. Nutzer können die Apple TV+ App selbstverständlich auch mit der Sprachfernbedienung aufrufen.Über Apple TV+Apple TV+ ist der erste Video-Aboservice mit ausschließlich originalen Inhalten und das Zuhause der einfallsreichsten Geschichtenerzähler:innen von heute. Das Angebot umfasst ausgezeichnete und inspirierende Original Serien, Filme und demnächst auch Sport, beginnend mit "Friday Night Baseball". Abonnent:innen können Apple TV+ Originals sowohl online als auch offline - und auf Abruf - über die Apple TV App anschauen, die auf iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch und Mac vorinstalliert ist oder online auf tv.apple.com/de. Die Apple TV App ist auch auf beliebten Smart TVs von Samsung, LG, Panasonic, Sony, TCL, VIZIO und anderen, Amazon Fire TV- und Roku-Geräten, PlayStation- und Xbox-Spielekonsolen, Chromecast mit Google TV sowie Set-Top Boxen von Sky Q, SK Broadband und Comcast Xfinity verfügbar. Weitere Informationen unter apple.com/de/apple-tv-app.Über Sky QSky Q vereint die besten Eigenschaften, die sich die Zuschauer:innen von einer All-in-One Plattform wünschen - Fernsehen, Streaming und Apps. Mit nur einer Fernbedienung für alles bietet Sky Q eine große Sendervielfalt von Sky-, Partner- und Free-TV-Sendern. Zudem erhalten die Sky Q Kund:innen Zugriff auf die beliebtesten Mediatheken wie ARD, ZDF und RTL+ sowie eine große Auswahl an kostenlosen und Premium-Apps wie Spotify, Prime Video, RTL+ und DAZN. Die Programm-Vielfalt ist eingebettet in eine wegweisende Benutzeroberfläche, die einen einfachen und schnellen Zugang zu vielen Funktionen bietet wie Restart oder Autoplay. Die smarte Sky Q Sprachsteuerung macht die Suche nach dem Wunschprogramm einfach und intuitiv. Sky Q ist sowohl über Kabel, Satellit oder über das Internet verfügbar. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar. Sky Q Kund:innen können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen. Mehr Infos zu Sky Q gibt es hier (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404).Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5174124