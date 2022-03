Zürich / Kemptthal (ots) -Fünf grosse Lastwagen brachten diese Woche die Rekordmenge von 60 Tonnen Lebensmittel und Hygieneartikel aus der Aktion "2 x Weihnachten" nach Kemptthal. Zum 25-Jahr-Jubiläum der Hilfsaktion werden mehr als 11'000 Personen im Kanton Zürich profitieren.Die Aktion "2 x Weihnachten" findet dieses Jahr zum 25. Mal statt. Ein Teil der gespendeten Ware - insgesamt 140 Paletten - ist soeben von der Geschäftsstelle des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) von Wabern nach Kemptthal geliefert worden. Das SRK Kanton Zürich wird die Artikel in den kommenden Tagen sortieren und verteilen. Tatkräftige Unterstützung erhält die Organisation von über 20 Freiwilligen. Wie im Vorjahr mit dabei ist auch Rotkreuz-Botschafterin Linda Fäh.Die in Kemptthal im "The Valley" angelieferte Menge übertrifft noch einmal den Rekord vom Vorjahr. Noch nie hat das Zürcher Rote Kreuz so viele lang haltbare Lebensmittel wie Tee, Kaffee, Teigwaren, Reis, Öl und Hygieneartikel erhalten. Die grosse Lagerhalle für die Sortierung und Verteilung stellt das Unternehmen Mettler2Invest kostenlos zur Verfügung.Damit die Artikel zielgerichtet ankommen, arbeitet das SRK Kanton Zürich mit 60 verschiedenen sozialen Institutionen aus dem ganzen Kantonsgebiet zusammen, darunter Wohnheime, Frauenhäuser, Asylorganisationen oder Kirchgemeinden. Die gespendeten Produkte kommen armutsbetroffenen sowie geflüchteten Familien und Einzelpersonen im Kanton Zürich zugute, unter ihnen auch erste Geflüchtete aus der Ukraine. Insgesamt erhalten im Kanton über 11 000 armutsbetroffene Personen Artikel aus der Sammelaktion."2 x Weihnachten" unterstützt seit 1997 Menschen in bedrängten Lebenslagen und ist eine gemeinsame Aktion vom SRK, der Post, der SRG und Coop. Die nächste Sammelaktion läuft vom 24. Dezember 2022 bis 11. Januar 2023.MedieneinladungMedienvertreterinnen und -vertreter sind eingeladen, die Verteilaktion beim Bahnhof Kemptthal am Dienstag, 22. März 2022 zwischen 10 und 12 Uhr zu besuchen. Anmeldungen bitte an: anita.ruchti@srk-zuerich.ch. Vor Ort sind Helferinnen und Helfer, darunter Linda Fäh, Barbara Schmid-Federer, Präsidentin SRK Kanton Zürich, weitere Verantwortliche der Aktion und abholende Institutionen.Pressekontakt:Anita Ruchti, SRK Kanton Zürich, 044 388 25 25, anita.ruchti@srk-zuerich.ch.Original-Content von: Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Zürich, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100011522/100886706