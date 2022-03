DJ Hinter Tui-Großaktionär Ondero steht Marina Mordaschowa

FRANKFURT (Dow Jones)--Hinter Ondero Limited, in die der russische Tui-Großaktionär Alexej Mordaschow Anfang des Monats mehrheitlich seine Anteile an dem Reisekonzern verschoben hatte, steht seine dritte Ehefrau Marina Mordaschowa. Sie sei die kontrollierende Gesellschafterin der auf den britischen Jungferninselnden ansässigen Ondero, teilte die Tui AG mit. Mordaschowa sei dem Unternehmen allerdings nicht als nahestehende Person genannt worden. Die Transaktion wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geprüft.

Der Hannoveraner Konzern wurde im Rahmen einer aktualisierten regulatorischen Pflichtmitteilung über die Eigentumsverhältnisse bei Ondero informiert. Demnach war Mordaschowa bereits zum Zeitpunkt der Übertragung der Aktien am 28. Februar kontrollierende Gesellschafterin.

Tui hatte am 5. März mitgeteilt, dass Mordaschows auf Zypern ansässiges Investment-Vehikel Unifirm Limited 4,13 Prozent der Tui-Aktien an die russische Severgroup verkauft hat, die für den russischen Milliardär diverse Beteiligungen verwaltet. Da die Severgroup von ihm kontrolliert wird, werden ihm diese Anteile zugerechnet. Die von Unifirm gehaltene Beteiligung an der Tui sank dadurch auf 29,87 Prozent.

Mordaschow hatte Tui ferner informiert, das zwei seiner Tochtergesellschaften - KN-Holding und Rayglow - ihre Unifirm-Anteile an Ondero verkauft haben. Ondero hält somit über Unifirm 29,87 Prozent der Tui-Aktien.

Tui teilte weiter mit, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ein Prüfverfahren nach dem Außenwirtschaftsgesetz gegenüber der Ondero Limited eingeleitet hat. Bis zum Abschluss dieses Verfahrens seien die gemeldeten Transaktionen schwebend unwirksam und die Stimmrechte der Unifirm Limited dürften nicht ausgeübt werden.

