Am Dienstag veröffentlichte der deutsche Autokonzern Volkswagen seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2021. Am gestrigen Donnerstag reduzierten erste Analysten daraufhin die ausgegebenen Kursziele. Sorgen bereiten unterdessen die Situationen in China und der Ukraine.Im Jahr 2021 erzielte der VW-Konzern trotz Chip-Engpässen und einem Rückgang der ausgelieferten Fahrzeuge ein Rekord-EBIT von 19 Milliarden Euro. Das gelang unter anderem, weil man sich bei der Produktion auf die margenstärksten Modelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...