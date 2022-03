Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat am Morgen die Leitzinsen unverändert niedrig belassen, so die Analysten der Nord LB.Es sei keine Überraschung gewesen, dass sich die Gremiumsmitglieder um Notenbankchef Kuroda nicht der sich mittlerweile weltweit klar abzeichnenden Welle von geldpolitischen Neuausrichtungen anschließen würden. Als Gründe seien - neben der japanischen Besonderheit der hohen Staatsverschuldung - die niedrigere Inflation von unter 1% und die schon wieder stockende Konjunktur zu nennen. So gebe es für Notenbankchef Haruhiko Kuroda "absolut keinen Grund" für eine Zinsanhebung. Die Uhren würden in Japan eben doch etwas anders ticken! (18.03.2022/alc/a/a) ...

