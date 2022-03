Vonovia mit Rekordergebnis nach Deutsche Wohnen Übernahme

Werbung



Am Freitagmorgen stellte der Immobilienkonzern mit Sitz in Bochum seine Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 vor. Insgesamt konnte das operative Ergebnis von 1,30 Milliarden Euro im Jahr 2020 auf nun 1,67 Milliarden Euro gesteigert werden. Eine besonders wichtige Rolle spielten hierbei die im Durchschnitt um 2,4 Prozent erhöhten Mieten pro Quadratmeter, die hauptsächlich aus modernisierten Wohnungen stammen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia den Konkurrenten Deutsche Wohnen übernommen und konnte sich so einen deutschen Marktanteil von 2,1 Prozent sichern. Insgesamt zählen über 550.000 Wohnungen zum Portfolio des Immobilienkonzerns, davon allein 505.000 in Deutschland. Für das laufende Jahr rechnet das Management weiterhin mit starkem Wachstum.





Aktuell bewegen eine Reihe von relevanten Einflussfaktoren die Finanzmärkte und sorgen für Diskussion bei Derivatehändlern. Wie wird sich die nun eingeleitete Zinserhöhung in den USA auf Zertifikate auswirken? Was ist eigentlich eine Future-Rolle? Wie werden Zertifikate durch die erwartete Volatilität an den Börsen beeinflusst? Diese und weitere Fragen erörtert HSBC-Produktexperte Julius Weiß am 24.03.2022 um 18:30 Uhr im Rahmen des kommenden, interaktiven HSBC-Webinars mit dem Titel "Aktien, Rohstoffe, Zinsen & Co - Zertifikate-Sprechstunde mit HSBC". Interessierte können sich über den entsprechenden Link in die kostenlose Zoom-Veranstaltung einwählen.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



