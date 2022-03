HSBC besitzt jetzt offiziell virtuelles Land in dem Metaverse-Spiel The Sandbox. Der globale Finanzdienstleister will in dem Blockchain-Game Sportbegeisterte ansprechen. HSBC und das Studio hinter dem Spiel The Sandbox haben eine Partnerschaft verkündet. Kern der Vereinbarung ist der Kauf eines virtuellen Grundstücks im Metaversum durch die britische Großbank. Es soll zu einem Treffpunkt für Sport-, E-Sport- und Gaming-Fans werden. Die Partner wollen dort diese Zielgruppen ansprechen und HSBC will "innovative Markenerlebnisse" für bestehende und neue Kund:innen ...

