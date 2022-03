Apples neues iPhone SE ist eine Art "Frankensteins Monster" mit alter Schale und neuen Innereien. Wir gehen in unserem t3n-Gadgets-Briefing der Frage nach, ob das Gerät überhaupt noch zeitgemäß ist - und ob was es so "Special" macht. Der SE-Zusatz des Budget-iPhones müsste eigentlich nicht für Special Edition stehen, da im Grunde nichts daran "Special" ist. Stattdessen sollte Apple es eher iPhone RE - Retro Edition - oder NE - Nostalgie Edition - nennen. Denn rein äußerlich ist das günstigste iPhone nichts anderes als ein iPhone 8 von 2017. Das iPhone SE wirkt vom Design her wie aus der Zeit gefallen In der Technikwelt sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...