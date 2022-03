Die Gesamtbeiträge sind auf 1 Mrd. Euro angestiegen, außerdem gab es einen starken Zuwachs in der privaten und betrieblichen Altersvorsorge und das verwaltete Vermögen ist um 20% gestiegen. Diese Rekordergebnisse vermeldet Canada Life für 2021. Der Lebensversicherer Canada Life gibt für 2021 Rekordergebnisse in den wichtigsten Kennzahlen bekannt. So haben die Beitragseinnahmen die Milliarden-Grenze überschritten, was nach Unternehmensangaben den Höchststand seit dem Start des Deutschlandgeschäfts ...

