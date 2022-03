HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für PVA Tepla nach Quartalszahlen von 40 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kennziffern seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Hightech-Unternehmens auf 2022 erscheine aber trübe. Trotz der Kursschwäche in diesem Jahr werde das Papier im Vergleich zum Vergleichsunternehmen Aixtron immer noch mit einem Aufschlag von 20 Prozent bewertet./edh/tih



