Der Sportwagenbauer Porsche hat 2021 Rekordwerte eingefahren. Der Vorstandsvorsitzende Oliver Blume bezeichnete das vergangene Jahr als "das erfolgreichste in der Geschichte von Porsche". Im laufenden Jahr soll die Volkswagen-Tochter Porsche AG an die Börse gebracht werden. Zuletzt bestäigte VW den Zeitplan.Wie das zum VW-Konzern gehörende Unternehmen bei der Vorlage des Geschäftsberichts am Freitag in Stuttgart mitteilte, erreichten der Umsatz und das operative Ergebnis neue Spitzenwerte. Demnach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...