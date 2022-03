Gerade einmal sechs Stunden hat eine künstliche Intelligenz benötigt, um 40.000 potenziell tödliche Moleküle zu konzipieren. Die verantwortlichen Forscher:innen wollen das als "Weckruf" nutzen. Einer künstlichen Intelligenz ist es gelungen, in sechs Stunden 40.000 potenziell tödliche Substanzen zu erfinden. Darunter einige, die VX ähneln, einem der giftigsten Stoffe überhaupt. KI erfindet 40.000 giftige Stoffe in 6 Stunden Durchgeführt haben das Experiment Forscher:innen von Collaborations Pharmaceuticals. Das Unternehmen forscht eigentlich mithilfe von Machine Learning an Medikamenten...

