BOCHUM (dpa-AFX) - Wegen der stark gestiegenen Energiepreise rechnet der Chef des Wohnungsriesen Vonovia , Rolf Buch, bei den 2023 fälligen Nebenkostenabrechnungen für 2022 mit einer "Riesen-Problemflutwelle". Er mache sich "extreme Sorgen" darüber, sagte Buch am Freitag bei der Jahrespressekonferenz in Bochum. Die Zeit bis dahin müsse man nutzen, sich mit der Fragestellung zu beschäftigten, "wie gehen wir dann konkret damit um", sagte Buch weiter. "Wie können wir zum Beispiel mit Stundungen und Ratenzahlungen in 23 helfen."

Er glaube aber, das sei alleine von Mietern und Vermietern nicht zu stemmen. "Sondern es bedarf hier nochmal einer intensiven Unterstützung der Politik, und zwar nicht nur für eine kleine Gruppe, sondern wahrscheinlich für eine ganz große Gruppe von Menschen."

Vonovia ist Deutschlands größter Wohnungskonzern. In Deutschland, Schweden und Österreich vermietet das börsennotierte Unternehmen mehr als 565 000 Wohnungen, davon mehr als 505 000 allein in Deutschland. In Deutschland wohnte 2020 knapp die Hälfte der Bevölkerung zur Miete./tob/DP/ngu