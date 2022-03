Im Interview mit FondsDISCOUNT.de berichtet Dr. Michael König, Leiter Vertrieb bei Primus Valor, über die Chancen, die ein Investment in Sachwerte - speziell Immobilien - in Zeiten der Inflation mit sich bringt.FondsDISCOUNT.de: Lange Zeit war sie in Deutschland auf der Konsumentenseite kaum spürbar, nun ist sie da: Inflation, eine deutliche Preissteigerung in vielen Bereichen des täglichen Lebens.

Den vollständigen Artikel lesen ...