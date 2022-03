Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach einem kurzen und deutlichen Rückgang Ende Februar haben die Renditen eine deutliche Kehrtwende vollzogen, so die Analysten der Helaba.Entscheidend für den Renditeanstieg seien vor allem diese Gründe gewesen: Die Inflationserwartungen seien beiderseits des Atlantiks zeitweise deutlich gestiegen. In den USA, wo die FED erwartungsgemäß den Leitzins angehoben habe, wachse die Angst vor einer Lohn-Preis-Spirale. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sei zuletzt auf 2,2% gestiegen. Die EZB habe den geplanten Ausstieg aus der sehr expansiven Geldpolitik bekräftigt. Das APP-Kaufprogramm solle bis Juni auf 20 Mrd. Euro pro Monat reduziert werden und im dritten Quartal auslaufen. Damit bleibe die Tür für eine Zinserhöhung in diesem Jahr, trotz wachsender Konjunkturunsicherheit, weit geöffnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...