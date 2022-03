Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Anders als die Federal Reserve oder die Bank of England beschloss die Bank of Japan heute keine Änderung des Zinsniveaus, so die Experten von XTB.Die Zinssätze seien unverändert belassen worden, der kurzfristige Zielsatz sei bei -0,1% geblieben. Die Zielrendite für zehnjährige Anleihen sei ebenfalls unverändert bei 0% belassen worden. Die Bank habe erklärt, dass sich die japanische Wirtschaft tendenziell weiter erhole, dass aber die jüngsten geopolitischen Entwicklungen die Aussichten etwas verschlechtert hätten. Es werde erwartet, dass Exporte und Importe durch Unterbrechungen der Versorgungskette beeinträchtigt würden, während die Inflationserwartungen allmählich ansteigen dürften. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...