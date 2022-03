DJ Sanofi lässt Tochter Euroapi an Pariser Börse notieren

Von Cecilia Butini

PARIS (Dow Jones)--Die Sanofi SA bringt das von ihr ausgegliederte Unternehmen für pharmazeutische Wirkstoffe, Euroapi, in der ersten Jahreshälfte an die Pariser Börse Euronext. Der französische Staat werde eine Beteiligung an dem Unternehmen halten, teilte der Pharmakonzern mit.

Frankreich habe sich bereit erklärt, 12 Prozent von Euroapi von Sanofi für bis zu 150 Millionen Euro über den Fonds French Tech Souverainete zu erwerben. Sanofi wird nach der Transaktion rund 30 Prozent des Aktienkapitals und der Stimmrechte an dem Unternehmen halten, so das Unternehmen.

Sanofi hat auch zugestimmt, etwa 58 Prozent des Aktienkapitals von Euroapi an seine Aktionäre auszuschütten, zusätzlich zu einer zuvor vorgeschlagenen Bardividende von 3,33 Euro pro Sanofi-Aktie.

March 18, 2022 08:24 ET (12:24 GMT)

