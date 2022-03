Solaris meldet einen weiteren Elektrobus-Auftrag aus Polen. Der ÖPNV-Verkehrsbetreiber Miejski Zaklad Komunikacji hat acht Urbino 12 electric zum Einsatz in der polnischen Stadt Zielona Góra bestellt. Die E-Busse werden an die bereits vorhandenen Ladesysteme der Stadt angepasst und sollen innerhalb eines Jahres ausgeliefert werden. Mit der Bestellung will die Stadt ihre E-Flotte ausweiten. Über die ...

