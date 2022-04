BYD hat von Ungarns größtem öffentlichen Verkehrsunternehmen Volánbusz Zrt einen Auftrag über 48 Elektrobusse erhalten. Die zwölf Meter langen Low-Entry-E-Busse sollen noch in diesem Jahr an Volánbusz geliefert werden und in fünf ungarischen Städten eingesetzt werden, konkret in Gyor, Zalaegerszeg, Szolnok, Szeged und Eger. Der Auftrag stellt nach Angaben von BYD den bisher größten des ungarischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...