DJ WOCHENVORSCHAU/21. bis 27. März (12. KW)

=== M O N T A G, 21. März 2022 *** 07:00 AT/S&T AG, ausführliches Jahresergebnis, Linz *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK), Salzgitter *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Februar *** 08:30 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Veranstaltung des Institut Montaigne, Paris 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Continental AG, Geschäftsbericht 2021, Hannover 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht März *** 13:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar *** 17:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede bei der National Association for Business Economics (NABE), Washington *** 21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q, Beaverton - Börsenfeiertag Japan D I E N S T A G, 22. März 2022 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht März mit Entwicklung der Steuereinnahmen 06:55 DE/Amadeus Fire AG, ausführliches Jahresergebnis, Frankfurt *** 07:00 DE/Nemetschek SE, ausführliches Jahresergebnis, München 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Trading Statement für das Geschäftsjahr 2021/2022, Neustadt/Weinstraße *** 08:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an Panel bei Banking Summit von Money Review *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Januar 10:00 DE/Bundestag, Haushaltsberatungen, Berlin 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Urteil in Sachen "Wahl einer Vizepräsidentin/eines Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages", Karlsruhe 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Jahres-PK, Frankfurt 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 4 Mrd Euro *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:00 CH/BIZ, Innovation Summit (virtuell) - bis 23.3., u.a. mit EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau (13:10) und EZB-Präsidentin Lagarde (14:15) 14:00 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede bei Konferenz zu CCP-Risiko-Management *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 17:00 DE/Bundeskanzler Scholz und EP-Präsidentin Metsola, Statements vor dem gemeinsamen Gespräch, Berlin 18:00 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "50 Years of Flexible Exchange Rates: reasons, lessons and perspectives" 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Jahresergebnis, Hamburg *** 21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q, San Jose 21:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Stada Arzneimittel AG, Jahresergebnis, Bad Vilbel M I T T W O C H, 23. März 2022 07:05 DE/Leoni AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 Telefon-BI-PK), Nürnberg 07:10 DE/Norma Group SE, ausführliches Jahresergebnis, Maintal 07:30 DE/Auto1 Group SE, Jahresergebnis, Berlin 07:30 DE/Indus Holding AG, ausführliches Jahresergebnis, Bergisch Gladbach *** 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Jahresergebnis, Garbsen 08:00 DE/OHB SE, Jahresergebnis, Bremen *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Februar *** 09:00 DE/Bundestag, Generaldebatte zur Regierungspolitik im Rahmen der Haushaltsdebatte, Berlin *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK in Stuttgart), Karlsruhe 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 10:00 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Bundesverband deutscher Banken, Online-Veranstaltung zu "Putins Krieg: Folgen für Europa" 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:00 CH/BIZ, Abschluss Innovation Summit (virtuell), u.a. mit Fed-Chairman Powell, Bundesbank-Präsident Nagel und BoE-Gouverneur Bailey *** 15:00 US/Neubauverkäufe Februar *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone März (Vorabschätzung) - DE/Fresenius Medical Care, Geschäftsbericht 2021, Bad Homburg - DE/MTU Aero Engines AG, Geschäftsbericht 2021, München D O N N E R S T A G, 24. März 2022 *** 07:00 DE/Rational AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK), Landsberg 07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Jahresergebnis, Frankfurt 07:00 CH/Zur Rose Group AG, ausführliches Jahresergebnis, Frauenfeld *** 07:30 DE/Daimler Truck Holding AG, Jahresergebnis (09:00 virtuelle BI-PK; ca 10:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Stuttgart *** 07:30 DE/Scout24 SE, ausführliches Jahresergebnis, München *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Jahresergebnis, München 07:30 DE/SLM Solutions Group AG, ausführliches Jahresergebnis, Lübeck 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg 07:30 DE/Zeal Network SE, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg 07:30 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis (14:00 virtuelle BI-PK), Wiesbaden *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Februar 08:00 DE/Reallöhne 2021 (endgültig) 08:00 DE/PVA TePla AG, ausführliches Jahresergebnis, Wettenberg 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), ausführliches Jahresergebnis, Oberkirch 08:00 DE/Jost Werke AG, ausführliches Jahresergebnis, Neu-Isenburg 08:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Jahresergebnis, Bad Neustadt/Saale 08:30 DE/Baywa AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 virtuelle BI-PK), München *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex März 09:00 DE/Heidelbergcement AG, Geschäftsbericht 2021, Heidelberg 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) *** 09:30 CH/SNB, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (1. Veröffentlichung) 10:00 DE/Dic Asset AG, Online-HV 10:00 DE/Dr. Hönle AG, Online-HV 10:00 LU/Stabilus SA, ao HV *** 10:30 EU/EZB-Direktor Elderson, Rede bei Webinar des Institute of International and European Affairs zu "Towards Reflation? An Outlook for Euro Area Inflation" *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) 12:00 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, HV; ab 14:15 Online-PK, Bilbao *** 13:30 US/Leistungsbilanz 4Q *** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 13:30 DE/Suse SA, Online-HV 14:00 EU/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel zu "Central Banking and Supervision in the Biosphere" *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service Markit März (1. Veröffentlichung) *** 18:00 DE/Freenet AG, ausführliches Jahresergebnis, Büdelsdorf - DE/Fresenius SE & Co KGaA, Geschäftsbericht 2021, Bad Homburg *** - EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 25.3.), Brüssel *** - BE/Nato, Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs, Brüssel *** - BE/G7, Treffen der Staats- und Regierungschefs im Zuge von Nato- und EU-Gipfel, Brüssel F R E I T A G, 25. März 2022 *** 07:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 virtuelle BI-PK), Regensburg 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, ausführliches Jahresergebnis, Essen 10:00 DE/BayernLB, Jahresergebnis, München *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex März *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 DE/Sartorius AG, Online-HV *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex März *** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan März (2. Umfrage) - EU/Ratingüberprüfungen für Deutschland (S&P), Ungarn (Moody's), Niederlande (Fitch), Schweden (Moody's) S A M S T A G, 26. März 2022 - MT/Parlamentswahlen in Malta S O N N T A G, 27. März 2022 *** 08:00 DE/Landtagswahlen im Saarland (Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr) ===

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.