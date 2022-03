Am Montag den 14. März, wurde im EU-Parlament gegen ein Verbot des Bitcoin im Rahmen der Krypto-Regulierungsverordnung MiCA (Markets in Crypto Assets) gestimmt. Vom Tisch ist ein Bitcoin-Verbot damit noch nicht. Sven Wagenknecht, Chefredakteur des Magazins BTC-ECHO, hat in einem aktuellen Video-Kommentar ausführlich die Vorgänge im EU-Parlament erläutert. Sehen Sie dazu am Ende des Textes ...

