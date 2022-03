Sah es in den letzten Tagen noch so aus, als würde bei der Rheinmetall Aktie das Risiko einer Topbildung wachsen, so springt der Aktienkurs heute aus der Gefahrenzone. Im XETRA-Handel am heutigen Freitag klettert der Aktienkurs des Düsseldorfer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...