Der chinesische Automobilmarkt ist der größte der Welt und dementsprechend investieren zahlreiche Hersteller in das Land. Die Investitionen reichen von Fabriken zur Produktion von Fahrzeugen bis hin zu Design-Studios. Mercedes eröffnet heute am Freitag ein Zentrum für Forschung und Entwicklung.Die Stuttgarter eröffnen in Shanghai ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für Elektroauto-Technologie. Über die Größenordnung der Investition gab es von Mercedes keine Angaben. Jedoch teilte der Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...