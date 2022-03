Wien (www.fondscheck.de) - Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, die "FONDS professionell" vorliegt, gibt die Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle den Markennamen BMO Global Asset Management auf, so die Experten von "FONDS professionell".Die Columbia-Threadneedle-Mutter Ameriprise Financial habe das Fondsgeschäft der kanadischen Bank of Montreal (BMO) in der Region Europa, Nahost und Afrika (EMEA) übernommen. Die vereinte Gesellschaft solle ab Juli 2022 einheitlich als Columbia Threadneedle firmieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...