Wien (www.fondscheck.de) - Muzinich & Co. konnte Yiannis Bartzilas als Director of ESG gewinnen, um das Engagement für ESG-Faktoren weiter auszubauen, so die Experten von "FONDS professionell".Er komme von Pimco, wo er als Spezialist für ESG und Klimaschutz tätig gewesen sei. Von London aus werde Bartzilas eng mit den Investmentteams des Unternehmens zusammenarbeiten und ein integraler Bestandteil der verschiedenen internen ESG-Bereiche von Muzinich sein. ...

