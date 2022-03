Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die amerikanischen Indizes gingen gestern mit Zugewinnen aus dem Handel. Noch immer stand die eingeleitete Zinswenden im Fokus. Der Dow Jones gewann 1,3 Prozent hinzu. Bei den Einzelthemen geht es heute um den Dow Jones, Adobe, Moderna, PayPal, Fedex, Gamestop und den DAX. Thomas Bergmann informiert hier wie Dow Jones und Co. in den heutigen Handelstag gestartet sind. Johanna Krämer, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.