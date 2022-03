Leipzig (ots) -Muss die Wehrpflicht wieder eingeführt werden oder ist eine allgemeine Dienstpflicht das Gebot der Stunde? Welche Maßnahmen sollte die Politik darüber hinaus auf den Weg bringen, um den Bevölkerungsschutz zu stärken? Fragen wie diese diskutieren Politikerinnen und Politiker unter anderem mit jungen Leuten, die von den Plänen direkt betroffen sind, bei. "Fakt ist! Aus Erfurt" am Montag, 21. März, 20.15 Uhr im Livestream auf mdr.de/fakt-ist und 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen.Der Diskussion, in der von Andreas Menzel und Lars Sänger moderierten Sendung, stellen sich:* Dr. Marcus Faber, Bundestagsabgeordneter (FDP), Mitglied im Verteidigungsausschuss* Donata Vogtschmidt, thüringische Landtagsabgeordnete (DIE LINKE), Sprecherin Katastrophenschutz* Christian Herrgott, thüringischer Landtagsabgeordneter (CDU), Oberstleutnant der ReservePro und Kontra"Ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr, egal in welchem Bereich, ist eine Bereicherung für alle, die es machen", ist der thüringische CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott überzeugt. Der Vorsitzende des Thüringer Reservistenverbandes glaubt, dass viele junge Menschen sich nach der Schule sowieso erst einmal orientieren wollen. Für Donata Vogtschmidt von der Linksfraktion im Thüringer Landtag ist die Dienstpflicht keine Option. "Es kann nicht darum gehen, den Jugendlichen noch mehr Vorschriften, noch mehr Zwänge zu machen."Dr. Marcus Faber, FDP-Abgeordneter aus Sachsen-Anhalt und Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestages, ärgert sich über die aus seiner Sicht vollkommen unnötige Wehrpflicht-Debatte. Allein schon aus Gründen einer Wehrgerechtigkeit werde die Wehrpflicht nicht wiedereingeführt. Auch eine allgemeine Dienstpflicht sei mit seiner Partei nicht zu machen. Wenn man mehr junge Leute für ehrenamtliche Tätigkeiten begeistern wolle, dann müsse man eben bessere Anreize schaffen."Fakt ist! Aus Erfurt""Schluss mit sorglos: Wehrpflicht, Dienstpflicht, Bürgerpflicht"Montag, 21.03.2022, 20.15 Uhr im Live-Stream auf mdr.de/fakt-istMontag, 21.03.2022, 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen Nach der Ausstrahlung ein Jahr in der ARD-Mediathek www.mdr.de/fakt-istPressekontakt:MDR Landesfunkhaus Thüringen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Jens Borghardt,Tel.: (0361) 2 1812 96, E-Mail: Jens.Borghardt@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5174732