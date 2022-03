Für die Anleger der BioNTech-Aktie zeigt sich der Kurs zum Wochenende versöhnlich und die Tendenz gen Norden bleibt. Außerdem wurde in dieser Woche eine weitere Notfallzulassung bei der FDA eingereicht und das Datum für den Blick auf das vergangene Jahr 2021 steht. Antrag für weitere Auffrischungsimpfung Wie BioNTech in einer Pressemitteilung in dieser Woche verkündet hat, haben Sie gemeinsam mit ihrem Partner Pfizer eine US-Notfallzulassung bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...