Entwickler:innen und Pusblisher:innen aus Russland, Belarus und der Ukraine erhalten über die Game-Plattform Steam keine Zahlungen mehr. Das verrät ein Screenshot einer Valve E-Mail, die ein Betroffener bei Twitter geteilt hat. Der Videogame-Publisher Valve stoppt seine Zahlungen nach Russland, Belarus und in die Ukraine. Valve steht hinter der großen PC-Spiele-Plattform Steam. Die betroffenen Entwickler:innen und Publisher:innen sollen laut Golem in einer E-Mail über der Zahlungsstopp informiert worden sein. Twitter-User teilt Valve-Nachricht Das berichtet auch der anscheinend ukrainsche Spieleentwickler Vadim via ...

