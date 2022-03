Die Erholungsbewegung bei den US-Tech-Aktien hält auch zum Ende der Woche an und schickt den Nasdaq 100 weitere 0,7 Prozent nach oben. Einer der Top-Performer im Index ist am Freitag mit einem Plus von 5,5 Prozent auf 260,62 Dollar die Aktie von Nvidia. Das Halbleiterpapier hat damit beinahe die charttechnische Trendwende geschafft.Bereits am Mittwoch hat die Nvidia-Aktie die 200-Tage-Linie bei aktuell 237,42 Dollar hinter sich gelassen - ein erstes Kaufsignal. Am Donnerstag durchbrach der Chart ...

