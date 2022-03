Eine neue Ära in der Rüstungsindustrie bricht an. Angesichts des Russland-Ukraine-Kriegs hat die Bundesregierung eine Rüstungsinvestition von 100 Milliarden Euro angekündigt.Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, der bereits seit über 3 Wochen andauert, sind die Bürger für das Aufrüsten des Militärs - nach einer Umfrage im "ARD-Deutschlandtrend von Anfang März" sprachen sich zwei Drittel der Befragten für die Rüstungsausgaben aus, so die "Tagesschau". Die Bundesregierung will dazu 100 ...

