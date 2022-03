Geopolitische Risiken schlagen an der Börse oft besonders bei Finanztiteln ins Kontor. Kein Wunder, dass Aktien aus diesem Sektor in den ersten Tagen seit Beginn des Ukraine-Kriegs besonders tief fielen. Denn die Unsicherheiten sind groß. Mittlerweile gehören sie aber längst nicht mehr zu den Titeln, die 2022 besonders schlecht abschneiden.Natürlich fahren viele Unternehmen derzeit auf Sicht. Denn niemand weiß, wie lange der Krieg in der Ukraine noch dauert und welche Folgen - auch wirtschaftlich ...

