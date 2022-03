"World Rallye Championship 10" gibt es jetzt für die Switch und die Gamer:innen sind in heller Aufruhr. Aber nicht unbedingt vor Freude. Erinnert ihr euch noch an die 90er? Wir zockten "Tony Hawk's Pro Skater" oder "Gran Turismo" auf der Playstation und waren beeindruckt davon, wie echt die Grafik wirkte, wenn man die Augen ganz doll zusammenkniff und den Kopf schnell bewegte. Back to the 90s - mit "WRC 10" auf der Switch Wer diese guten alten Zeiten wiederaufleben lassen will, sollte sich eine Switch-Konsole und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...