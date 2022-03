Die Didi-Aktie (WKN: A3CTLG) fliegt heute mit +55% allen Aktientiteln davon. Genau das hatten wir in unserem Mittwochsupdate erwartet. Das Papier bot gestern Einstiegschancen zu 2,35 US$, heute notiert der Kurs bei 3,96 US$. Didi ist wie WeChat-Gigant Tencent oder eCommerce-Krösus Alibaba der lokale Marktführer in China für Car-Hailing und hat für insgesamt eine halbe Milliarde Nutzer auf der Welt eine Plattform. SD-Leser haben intelligent investiert ...

