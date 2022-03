Am großen Verfallstag - dem Hexensabbat - an den Börsen hat der DAX vor dem Wochenende wenig verändert geschlossen. Nach einer trotz des Ukraine-Kriegs bisher gewinnträchtigen Woche ging es im Tageshandel für die Anleger volatil zu. Am Ende konnte aber viel aufgeholt werden. Bei Einzeltiteln gab es dennoch einiges an Bewegung.Der Kampf zwischen Bullen und Bären am Markt habe den Handelsverlauf wesentlich bestimmt, hieß es von Beobachtern. Im Tagestief hatten nur noch gut 100 Punkte bis zur psychologisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...