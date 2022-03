Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Dax auf Tageshoch über 14 400 Punkten Der Dax hat am Freitag nach einem überwiegend schwächeren Verlauf leicht im Plus auf Tageshoch geschlossen. Der große Verfallstag am Terminmarkt und Rückenwind von den US-Börsen waren die treibenden Faktoren. weiterlesen Ukraine-Krieg Kreml: Putin und Macron telefonieren erneut Russlands Präsident Wladimir Putin hat erneut mit seinem französischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...