Europäische Aktien haben ihre Verluste seit dem Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar wettgemacht und verzeichneten am Freitag den besten Wochengewinn seit November 2020. Die Märkte preisen nun die Zinswende in den USA ein, in Europa steigt die Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende in der Ukraine.Der Stoxx Europe 600 Index schloss um 0,9 Prozent höher, wobei Technologie- sowie Reise- und Freizeitwerte eine überdurchschnittliche Performance zeigten. Der Index hat sich von seinem Tiefstand am 8. ...

