(shareribs.com) Detroit 18.03.2022 - Der Autobauer Tesla musste die Produktion in Shanghai kurzzeitig stoppen. Heute wurde die Produktion wieder aufgenommen. Für den Ford F-150 Lightning wurden wichtige Verbrauchsdaten geleakt. Die chinesische Regierung hat im Kampf gegen die Pandemie in dieser Woche in Shanghai und Shenzhen Lockdowns verhängt. Auch Tesla war davon betroffen - die Gigafactory Shanghai ...

Den vollständigen Artikel lesen ...