Als Unterstützung der von der Krise in der Ukraine betroffenen Menschen hat sich Ingersoll Rand Inc. (NYSE: IR) mit dem World Food Program USA (WFP USA) zusammengeschlossen, um in der Ukraine Nahrungsmittelhilfe zu leisten. Ingersoll Rand, ein globaler Anbieter auftragsentscheidender Lösungen für die Gestaltung von Abläufen und die Industrie, hat 250.000 USD zur Unterstützung der Nahrungsmittelsoforthilfe des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen gespendet und einen weiteren Betrag von bis zu 250.000 USD über Spenden der Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt. Das Unternehmen hat außerdem zugesagt, außerdem kritische Produktspenden im Wert von 500.000 USD beizusteuern, die für Hilfe bei Lösungen in den Bereichen Medizin, Wasser, Sanitärversorgung und Katastrophenschutz gedacht sind.

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen ist die größte Hilfsorganisation der Welt. Es rettet Leben in Notfällen und schafft mit Nahrungsmittelhilfen einen Weg für Frieden, Stabilität und Wohlstand für Menschen, die sich von Konflikten, Katastrophen und den Auswirkungen des Klimawandels erholen müssen. Mithilfe der von Ingersoll Rand und seinen Mitarbeitenden bereitgestellten Finanzhilfen wird das UN-Welternährungsprogramm Menschen in der Ukraine und Menschen, die in die Nachbarländer fliehen, direkt unterstützen können. Bisher konnte die Organisation genug Nahrungsmittellieferungen mobilisieren, um 3 Millionen Menschen in der Ukraine einen Monat lang zu versorgen.

Vicente Reynal, Vorstandsvorsitzender und CEO, erklärte: "Unser Motto ?Vertrauen Sie auf uns, um das Leben zu verbessern' steht hinter allem, was wir tun. In der letzten Woche haben wir alle neuen Geschäfte mit russischer Kundschaft ausgesetzt, ausgenommen mit Produkten, die für Gesundheit und Wohlergehen unentbehrlich sind. Und heute ziehen unsere 16.000 Mitarbeitenden weltweit an einem Strang, um Nahrungsmittelhilfe für Menschen zu liefern, die vor dem Konflikt in der Ukraine fliehen, ebenso für Menschen, die in der Ukraine bleiben. Wir sind stolz, dass wir an der Seite der Menschen in der Ukraine stehen, und applaudieren den vielen tollen Aktionen, die unsere Mitarbeitenden bereits in die Wege geleitet haben: etwa die Unterbringung ukrainischer Geflüchteter und Sprachunterricht, damit sie sich in ihrer neuen Umgebung besser zurechtfinden können. Wir wissen, dass unsere Beiträge und die Bemühungen unserer Mitarbeitenden den Menschen der Ukraine während dieser humanitären Krise helfen werden."

Über Ingersoll Rand Inc.

Unser Unternehmen Ingersoll Rand Inc. (NYSE:IR) ist von Unternehmergeist und Eigenverantwortung geprägt. Wir engagieren uns, um die Lebensqualität für unsere Mitarbeitenden, die Kundschaft und die jeweiligen Gemeinden zu verbessern. Unsere Kundschaft vertraut auf unsere technologieorientierte Exzellenz bei der Gestaltung auftragsentscheidender Abläufe und industrieller Lösungen für über 40 angesehene Marken. Hier glänzen unsere Produkte und Leistungen unter komplexesten und härtesten Bedingungen. Unsere Mitarbeitenden entwickeln mit ihrem täglichen Einsatz für Expertise, Produktivität und Effizienz lebenslange Kundschaft. Weitere Informationen finden Sie unter www.IRCO.com.

Über das Welternährungsprogramm

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen ist die größte Hilfsorganisation der Welt. Es rettet Leben in Notfällen und schafft mit Nahrungsmittelhilfen einen Weg für Frieden, Stabilität und Wohlstand für Menschen, die sich von Konflikten, Katastrophen und den Auswirkungen des Klimawandels erholen müssen.

Über das Welternährungsprogramm USA

Das Welternährungsprogramm (World Food Program) USA, eine Organisation der Kategorie 501(c)(3) mit Sitz in Washington, DC, unterstützt stolz den Auftrag des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen. Es mobilisiert hierfür US-amerikanische politische Entscheidungstragende, Unternehmen und Einzelpersonen und bringt so die globale Bewegung zur Beendigung des Hungers voran. Unsere Führung und Unterstützung tragen zur Stärkung des bleibenden amerikanischen Erbes bei, bedürftige Familien auf der ganzen Welt mit Lebensmitteln zu versorgen.

