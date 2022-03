DGAP-Ad-hoc: Vita 34 AG / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung

Vita 34 AG: Wechsel im Vorstandsvorsitz Leipzig, 18. März 2022 - Der Aufsichtsrat der Vita 34 AG hat Herrn Jakub Baran mit Wirkung zum 22. März 2022 zum neuen Mitglied und zugleich zum Vorsitzenden des Vorstands der Gesellschaft bestellt. Jakub Baran ist derzeit Vorsitzender des Vorstands der Vita 34-Tochtergesellschaft PBKM und wird dieses Amt auch weiterhin ausüben. Er folgt auf Herrn Dr. Wolfgang Knirsch, der sein Amt im gegenseitigen Einvernehmen zum 22. März 2022 niedergelegt hat. Zudem hat der Aufsichtsrat Herrn Tomasz Baran, Mitglied des Vorstands der PBKM, ebenfalls zum 22. März 2022 zum Chief Commercial Officer (CCO) bestellt. Kontakt:

Unternehmensprofil Vita 34 wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist heute mit Abstand die führende Zellbank Europas und die drittgrößte weltweit. Als erste private Nabelschnurblutbank Europas und Pionier im Cell Banking bietet das Unternehmen seitdem als Komplettanbieter für Kryokonservierung die Entnahmelogistik, die Aufbereitung und die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut, Nabelschnurgewebe und sonstigem postnatalen Gewebe an. Auf Basis der 2019 erfolgten Erweiterung des Geschäftsmodells beabsichtigt Vita 34, zukünftig auch die Einlagerung von Immunzellen aus peripherem Blut sowie von aus Fettgewebe gewonnenen Stammzellen anzubieten. Körpereigene Zellen sind ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und werden bei Temperaturen um minus 190 Grad Celsius am Leben erhalten. Rund 700.000 Kunden aus mehr als 30 Ländern haben bereits mit mehr als 850.000 Einheiten eingelagerter biologischer Materialien bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Familie vorgesorgt. 18.03.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

