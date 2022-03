Die Sonne stellt Unmengen an Energie zur Verfügung. Doch auf der Erde kommt nur ein winziger Teil davon an. Eine Solarstation, die von der britischen Regierung gebaut werden soll, könnte dies nun ändern. Erneuerbare Energie aus dem Weltraum zurück zur Erde beamen - das könnte eine Solarstation im All bald tun. Denn die britische Regierung denkt tatsächlich darüber nach, eine zu bauen. Wie The Times berichtet, will Großbritannien 16 Milliarden britische Pfund, umgerechnet knapp 19 Milliarden Euro, in eine Solarstation im Weltall investieren. Solarenergie aus dem Weltraum gehört zu den Technologie...

