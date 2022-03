Geradezu astronomische Preise für Düngemittel lassen viele Landwirte derzeit schwer ächzen und der Krieg in der Ukraine hat die Lage nur noch weiter verschärft. K+S freut sich derweile über Margen, von denen viele vor gar nicht langer Zeit nicht einmal zu träumen gewagt hätten. Das blieb an der Börse natürlich nicht unbemerkt.In den letzten sechs Monaten konnte sich K+S (DE000KSAG888) an den Märkten um mehr als 100 Prozent in die Höhe schieben. Der laufende Aufwärtstrend erhielt duch den Krieg in der Ukraine noch einmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...