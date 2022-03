DJ SAP-Finanzvorstand verlässt Unternehmen 2023

WALLDORF (Dow Jones)--Der Software-Konzern SAP muss sich im kommenden Jahr einen neuen Finanzvorstand suchen. Der Aufsichtsrat der SAP SE hat sich am Freitag mit Luka Mucic, Chief Financial Officer und Mitglied des Vorstands, einvernehmlich darauf verständigt, dass er das Unternehmen zum 31. März 2023 verlässt. Der Aufsichtsrat habe die Suche nach einem Nachfolger eingeleitet. Luka Mucic werde seine Tätigkeit als CFO bis zum 31. März 2023 in vollem Umfang fortsetzen. Gründe für den Wechsel nannte das Unternehmen nicht.

March 18, 2022

