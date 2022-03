Führe eine tödliche Handkanone zusammen mit einem Angriffsunterstützungs-Affen mit der neuesten Charakterklasse des mobilen MMORPGs

In dieser Woche hat MapleStory M, Nexons kostenloses mobiles MMORPG, den Kanonier hinzugefügt, eine explosive und tödliche neue Klasse, die von einem verspielten Affen begleitet wird, der den Angriff unterstützt. Eine Reihe von feierlichen Wachstumsevents kennzeichnen die Ankunft des Kanoniers neben einer neuen Saison des Daisy Style Festivals, bei dem mobile Mapler die Chance haben, Belohnungen zu verdienen, indem sie ihre Mitspieler mit ihrem Modebewusstsein beeindrucken.

Der Kanonier benutzt seine titelgebende Waffe, eine tödliche Handkanone, die vom Erfinder der Nautilus geschmiedet wurde, um massiven Schaden mit einer großen Angriffsreichweite zu verursachen. Dieser mächtige Pirat wird von seinem besten Freund begleitet einem Affen, den er auf Coco Island kennengelernt hat und der ihn im Kampf unterstützt. Der Kanonier kann nicht nur Schaden verursachen, sondern auch andere Charaktere in seiner Gruppe mit seiner Fertigkeit Piratensegen stärken.

Diese Klasse kommt hinzu zu MapleStory M, mit drei feierlichen Veranstaltungen, um das Wachstum der neuen Kanoniere und ihrer liebenswerten Primatengefährten zu unterstützen:

Cannoneer On-Time Event Loggt euch vom 16. bis 23. März ein und erhaltet Belohnungen wie Gutscheine für Charakterplätze, Tickets für automatische Kämpfe, Haustierpakete und vieles mehr!

Cannoneer Mega Burning Event - Vom 16. März bis zum 19. April können Mapler einen Charakter als Mega Burning-Charakter auswählen, der dann bei jedem Levelaufstieg 2 zusätzliche Stufen erhält.

Cannoneer Growth Support Mission - Vom 16. März bis zum 19. April können Kanonier-Charaktere verschiedene Missionen annehmen, um verschiedene Belohnungen zu erhalten, die ihr Wachstum unterstützen. Zusätzlich zu den wachstumsorientierten Belohnungen erhält der Kanonier durch das Abschließen bestimmter Missionen auch exklusive Kosmetika.

Dieses Update markiert auch den Beginn von Staffel 2 des Daisy Style Festivals, das bis zum 30. März läuft. Dieser Modewettbewerb lädt Mapler dazu ein, ihre Charaktere zu registrieren, um ihren Sinn für Stil zu zeigen und für die besten Styles der anderen Spieler zu stimmen. Belohnungen wie Event-Münzen, Titel und vieles mehr werden auf der Grundlage der Anzahl der von anderen Maplern erhaltenen Stimmen vergeben. Die Spieler können zweimal pro Tag abstimmen und ihren Stil einmal pro Woche und pro Konto registrieren.

