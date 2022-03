Peking, 19. März 2022 (ots/PRNewswire) -Am 25. März 2022 soll der chinesische Anthologie-Film My Country, My Parents, der von den Kinobesuchern hoch gelobt wurde und ein starker Umsatzbringer an den Kinokassen des chinesischen Festlands ist, in Nordamerika, Australien und Neuseeland neu aufgelegt werden und sein Debüt auf europäischen Leinwänden feiern. Der Film, bei dem Wu Jing, Zhang Ziyi, Xu Zheng und Shen Teng gemeinsam Regie geführt haben, wird ab dem 26. März in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg in die Kinos kommen.Aus der Perspektive der Heimat und des Landes konzentriert sich der Film auf vier chinesische Familien in verschiedenen Epochen und würdigt die vergangenen Generationen, die zur Revolution und Entwicklung Chinas beigetragen haben. Der Film verfolgt einen einzigartigen, poetischen Erzählansatz, der bei vielen Zuschauern intime Erinnerungen an den Prozess wecken wird, durch den China dorthin gelangt ist, wo es heute steht, sowie an die Bedeutung der gewöhnlichen und großen elterlichen Zuneigung zwischen jeder Generation.CMC Pictures, der Auslandsverleih von My Country, My Parents, verfügt über ein globales Vertriebs- und Marketingnetzwerk, das 5 Kontinente, 103 Länder und 281 Städte abdeckt und damit die größte Vertriebsplattform für chinesischsprachige Filme außerhalb des Heimatmarktes ist. CMC Pictures sagte in einer Ankündigung, dass es Chinas wichtigen Filmemachern weiterhin dabei helfen wird, sich weltweit zu etablieren, und fügte hinzu, dass CMC Pictures überall dort, wo es eine chinesische Gemeinschaft gibt, auch dabei sein wird.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1769190/image1.jpgPressekontakt:Mark Xu,mark.xu@cmcpix.com,86-21-80179536Original-Content von: CMC PICTURES, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162138/5174859