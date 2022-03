Osnabrück (ots) -Bauernverband: Gewächshäuser bleiben wegen hoher Energiepreise leerGurken, Tomaten und Topfkräuter betroffen - "Angebot aus Deutschland wird zurückgehen"Osnabrück. Der Deutsche Bauernverband warnt angesichts der Auswirkungen des Ukraine-Krieges vor rückläufigem Gemüseanbau in Deutschland. Verbandsexpertin Lilian Heim sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Es sieht schlecht aus. Viele Gewächshäuser bleiben derzeit einfach leer. Die Aufzucht lohnt sich nicht. Die Energie-, Dünge- und Personalkosten sind zu hoch." Davon seien beispielsweise der Anbau heimischer Tomaten, Gurken oder Topfkräutern betroffen. Gewächshausbetreiber würden derzeit sehr genau abwägen, ob sich die Aufzucht entsprechender Setzlinge lohne. "Erst einmal wird das Angebot deutscher Produkte wohl zurückgehen", sagte Heim voraus. "Was das für die Preise in den Supermärkten bedeutet, bleibt abzuwarten. Preissteigerungen sind schon jetzt zu beobachten."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5174867