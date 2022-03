Strahlende Hausse am Uranmarkt: Die USA erwägen ein Importverbot für Uran aus Russland

Anzeige / Werbung

Es dürfte noch dauern, bis das Uranangebot die Nachfrage einholen kann, meinen die Experten. Davon könnte auch IsoEnergy Ltd. (WKN: A2DMA2 | SYM: I01) profitieren.

Liebe Leserinnen und Leser,

mehrere Faktoren ermutigten derzeit die Anleger, Geld in Uranaktien zu pumpen. Dabei könnte die jüngste Volatilität der Uranaktien selbst erfahrene Anleger nervös machen. Nachdem einige Aktien letzte Woche bis Mittwoch zweistellig abgestürzt waren, erholten sich die meisten Uranaktien am Donnerstag stark und stiegen im Laufe des Tages stark an.

Die Uranpreise kühlen sich vielleicht ein wenig ab, aber die Aufregung um die Kernenergie tut es nicht. Gleichzeitig deutet eine Aussage des weltgrößten Uranbergbauunternehmens darauf hin, dass der Uranmarkt angespannt bleiben könnte.

Egal…

Nachdem der Uranpreis am 11. März mit 60,4 $ pro Pfund ein 11-Jahres-Hoch erreicht hatte, schwankten die Uranpreise um die 55 $ pro Pfund, wie zuletzt von TradingEconomics.com gemeldet wurde, dieser Rückgang beunruhigt die Anleger jedoch nicht sehr, da es sich vorerst nur um Spekulationen handelt, und die Uranpreise könnten tatsächlich wieder steigen, wenn die USA Sanktionen gegen russische Uranimporte verhängen.

Am 17. März brachten vier Senatoren einen Gesetzentwurf zum Verbot von Uranimporten aus Russland ein. Die USA sind stark auf billiges russisches Uran angewiesen, um den Strombedarf zu decken, der zu fast 20 % aus Kernenergie stammt. Uran ist ein wichtiger Brennstoff, mit dem Kernreaktoren betrieben werden.

Ein solches Verbot würde, wenn es umgesetzt wird, zu einem Zeitpunkt kommen, an dem sich der Uranmarkt bereits verengt und die Versorgungsunternehmen sogar dazu zwingen, neue Verträge zu hohen Uranpreisen abzuschließen. Versorgungsunternehmen, die Kernenergie erzeugen, verwenden Uranbrennstoff, um Kernreaktoren zu betreiben.

Tatsächlich haben die weltgrößten Uranbergbauunternehmen, die die Produktion in den letzten Jahren schnell drosselten, um die sinkenden Uranpreise zu stützen, keine Eile, mehr zu produzieren.

Erst gestern sagte der weltgrößte Uranproduzent Kazatomprom, er beabsichtige weiterhin, an seinem Plan festzuhalten, "das geplante Produktionsvolumen um 20 % für 2018 bis 2023 zu reduzieren".

Wir möchten Ihnen heute ein weiteres sehr aussichtsreiches Unternehmen vorstellen mit einem großen Portfolio aussichtsreicher Projekte im Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada. Der Name dieses Unternehmens lautet:

WKN: A2DMA2 | SYM: I01| TSXV: ISO

IsoEnergy Ltd. (WKN: A2DMA2 | SYM: I01) ist ein kapitalkräftiges Uranexplorationsunternehmen mit einem großen Portfolio aussichtsreicher Projekte im Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada. Im Jahr 2018 gab das Unternehmen die Entdeckung einer hochgradigen Pechblende-Uran-Lagerstätte - der Hurricane-Lagerstätte - auf seinem Grundstück Larocque East bekannt. IsoEnergy Ltd. (WKN: A2DMA2 | SYM: I01) wird von einem Team geleitet, das eine Erfolgsbilanz bei der Exploration, Erschließung und dem Betrieb von Uran vorweisen kann.

Jochen Staiger von der Swiss Resource Capital AG stellt Ihnen das Unternehmen in dieser Präsentation vor:

Wie Sie erfahren haben wurde IsoEnergy Ltd. (WKN: A2DMA2 | SYM: I01) von einem Team rund um um NexGen Energy Ltd (TSX: NXE; NYSE: NXE) gegründet und unterstützt. NexGen ist auch der Hauptaktionär und hält rund 53% der ausstehenden Aktien. Neben Cameco (WKN: 882017 | SYM: CJ6), die rund 5% halten, gehört auch Orano (ehemals Areva) mit 2% zu den Aktionären.

Werfen wir einen Blick auf die Projekte, beginnend mit dem

Larocque East Projekt

Larocque East ist zu 100 % im Besitz von IsoEnergy Ltd. (WKN: A2DMA2 | SYM: I01) und befindet sich im produktiven östlichen Athabasca-Becken von Saskatchewan. Die Hurricane-Zone wurde 2018 auf dem Grundstück Larocque East entdeckt und ist eine Entdeckung von hochgradigem Uran.

Larocque East befindet sich 35 Kilometer nordwestlich von Orano Canadas McClean Lake Uranmine und Mühle und grenzt unmittelbar an das nördliche Ende des kürzlich erweiterten Geiger-Grundstücks von IsoEnergy, grenzt jedoch nicht ganz an dieses an.

Das Konzessionsgebiet umfasst eine 15 Kilometer lange nordöstliche Erweiterung des Larocque Lake-Leitersystems; ein Trend aus graphitischem, metasedimentärem Grundgestein, das in mehreren Vorkommen südwestlich des Konzessionsgebiets Larocque East mit einer signifikanten Uranmineralisierung in Verbindung steht. Die nächstgelegenen davon sind die Zonen Larocque Lake und Larocque North, die sich 6,5 Kilometer bzw. 0,4 Kilometer südwestlich der westlichen Grundstücksgrenze Larocque East befinden.

Karte der Höhepunkte des Konzessionsgebiets Larocque East

Anfang Februar hat das Unternehmen die endgültigen chemischen Ergebnisse der Bohrungen 2021 in der Hurricane Zone veröffentlicht, welche wir Ihnen nicht vorenthalten wollen:

Höhepunkte:

6,5 m mit durchschnittlich 20,4 % U3O8 in der südlichen Erweiterungsbohrung LE21-107, einschließlich 3,5 m mit durchschnittlich 34,5 % U3O8

7,5 m mit durchschnittlich 4,5 % U3O8 in der südlichen Erweiterungsbohrung LE21-87A

Mineralisierung in Bohrloch LE21-101 von 0,5 m mit 3,1 % U3O8 bestätigt weiteres Expansionspotenzial

Tim Gabruch, Präsident und Chief Executive Officer, kommentierte:

"Nach dem Abschluss unseres Bohrprogramms 2021 im vergangenen November freuen wir uns, diese endgültigen Untersuchungsergebnisse zu veröffentlichen. Diese hochgradigen Ergebnisse haben das weitere Wachstum der Zone Hurricane unterstützt und Bohrloch LE21-101 hat die positive Perspektive von Hurricane hervorgehoben. Unser Winterbohrprogramm ist nun im Gange, und wir werden unsere Erweiterungsbohrungen auf den Korridor konzentrieren, der durch dieses Bohrloch hervorgehoben wurde. Wir freuen uns darauf, dass 2022 ein aufregendes Jahr für IsoEnergy sein wird, da wir die Zone Hurricane weiter ausbauen und auch die Explorationsbohrungen am östlichen Ende des Grundstücks Larocque East verstärkt in den Mittelpunkt stellen wollen."

Ein weiteres aussichtsreiches Projekt aus dem Portfolio von IsoEnergy Ltd. (WKN: A2DMA2 | SYM: I01) ist das…

…Geiger Projekt

Geiger befindet sich 13 Kilometer nordwestlich von IsoEnergys Liegenschaft Radio in der Nähe mehrerer Uranlagerstätten, Minen und Mühlen. Die Lagerstätten Roughrider und Midwest befinden sich beide im Umkreis von 20 Kilometern um das Konzessionsgebiet, ebenso wie AREVAs McClean Lake Uranmine und Mühle.

Geologisch befindet sich Geiger neben der Wollaston-Mudjatik-Übergangszone - einer großen Krustennaht, die mit den meisten der großen Uranlagerstätten im östlichen Athabasca-Becken in Verbindung steht.

Die Sandsteinabdeckung auf dem Konzessionsgebiet ist relativ dünn und lag bei früheren Bohrungen zwischen 101 und 358 Metern.

Bei Geiger wurden insgesamt 56 historische Bohrlöcher entlang von 20 Kilometern graphitischer Leiter niedergebracht.

Die historischen Bohrungen durchschnitten eine hochgradige Uranmineralisierung im Untergrund. Bohrloch HL-50 durchteufte 2,74 % U 3 O 8 über 1,2 Meter im Untergrund des Leiters H11 South. Darüber hinaus durchteufte das historische Bohrloch HL-48 0,18 % U 3 O 8 mehr als 0,6 Meter über der Diskordanz entlang des Leiters H11 North. Zahlreiche ungetestete Lücken mit einer Länge von bis zu 1.000 Metern sind bei den meisten Leitern auf dem Konzessionsgebiet vorhanden.

Es besteht auch Potenzial für einen völlig unerforschten vier Kilometer langen Leiter entlang des östlichen Randes der östlichsten Claims.

Konzessionsgebiet Thorburn Lake

IsoEnergy Ltd. (WKN: A2DMA2 | SYM: I01) hält eine 100-prozentige Beteiligung an der Liegenschaft Thorburn Lake, die sich nur 7 Kilometer östlich von Camecos Cigar-Lake-Mine und 300 Meter nördlich von Camecos Uranvorkommen Thorburn Lake befindet.

Vor IsoEnergy führten die Vorbesitzer nur 14 Bohrlöcher auf dem Konzessionsgebiet Thorburn Lake durch. Vier wurden im Jahr 2008 gebohrt und identifizierten eine Urananreicherung bei der Diskordanz im Untergeschoss der Athabasca Group, mit Urananalysen von bis zu 90 ppm auf 5,1 Metern.

Von den zehn Bohrlöchern, die 2011 gebohrt wurden, wiesen vier bedeutende Urananomalien auf, die mit Alterationshüllen an der Diskordanz in Zusammenhang stehen. Bohrloch TBN-11-05a durchteufte sichtbare Pechblende-Adern und Einsprengungen.

Dieses Bohrloch lieferte das beste Ergebnis von 3610 ppm U (0,43 % U 3 O 8 ) über 0,6 Meter im Untergrund direkt unterhalb der Sub-Athabasca-Diskordanz. Der Abschnitt tritt innerhalb einer größeren schwach mineralisierten Zone mit einem Gehalt von 0,019 % U 3 O 8 auf über 8,0 Meter, die die Diskordanz überspannen.

IsoEnergy Ltd. (WKN: A2DMA2 | SYM: I01) führte in zwei Programmen in den Jahren 2016 und 2017 insgesamt 7.100 Bohrmeter in 16 Bohrlöchern am Thorburn Lake durch. Der Schwerpunkt der Programme lag auf der Bewertung der Erweiterungen der Uranmineralisierung, die 2011 durchschnitten wurde, insbesondere entlang des Streichens in nordöstlicher Richtung unterhalb des Sees Eis. Die Tiefe der Sub-Athabasca-Diskordanz am Thorburn Lake reicht von 290 bis 350 Meter.

Fazit:

ISO Energy sitzt auf einem gigantischen Uran-Schatz

Wie Sie in dieser Neuvorstellung erfahren haben, sitzt IsoEnergy Ltd. (WKN: A2DMA2 | SYM: I01) also auf einem wahren Schatz!

Ein weiteres Argument sich die Aktie ins Depot zu legen: Der größte Teil der Aktien liegt in festen Händen!

Es dürfte noch dauern, bis das Uranangebot die Nachfrage einholen kann, meinen die Experten. Davon könnte auch IsoEnergy Ltd. (WKN: A2DMA2 | SYM: I01) profitieren.

Wir sind der Meinung, dass die Aussichten für die Kernenergie und den Uranmarkt noch nie so gut waren wie heute, die Versorgungslücke zwischen der Produktion und dem Versorgungsbedarf hat sich im vergangenen Jahr auf fast 90 Millionen Pfund vergrößert.

Es wird erwartet, dass sich diese Lücke im Jahr 2022 auf 60 Millionen Pfund beläuft und in den kommenden zehn Jahren durchschnittlich etwa 45 Millionen Pfund pro Jahr beträgt.

Sichern Sie sich am besten noch heute einige der wenigen frei handelbaren Aktien und profitieren Sie so von der strahlenden Hausse am Uranmarkt.

Spekulative Grüße

aus der Hotstock Investor Redaktion

