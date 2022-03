Der Aktien-Kurs von Shopify hat sich in den vergangenen Tagen erholt. Ebenso der Kurs der Sea-Aktie. Beide Unternehmen sind Teil der E-Commerce-Welt, beginnen mit "S", zählen zu den Lieblingswachstumsaktien vieler Anlegern und waren im Zuge der jüngsten Tech-Korrektur tief gefallen. So weit, so banal. Doch es gibt mehr zu entdecken.Auf den zweiten Blick offenbart sich ein erstaunlicher Gleichschritt der Aktien-Performance über einen Zeitraum von mehreren Quartalen. Das zeigt ein Vergleich der Kursperformance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...