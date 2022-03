Der Vorstandsumbau bei SAP setzt sich fort. Das Unternehmen hat nun mitgeteilt, dass Finanzchef Luka Mucic SAP verlassen wird. Der Aufsichtsrat habe sich mit Mucic darauf "einvernehmlich" geeinigt, teilte das Unternehmen am Freitagabend in einer Pflichtmitteilung mit. Zu den Gründen von Mucics Weggang wurde noch nichts bekannt.Aus Unternehmenskreisen hieß es weiter, dass Mucic, dessen regulärer Vertrag erst 2026 ausläuft, seine Tätigkeit bis zum 31. März 2023 noch "in vollem Umfang" wahrnehmen werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...