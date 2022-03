Breaking News! Halo Collective meldet wichtigen Meilenstein!

Anzeige / Werbung

Noch immer ist die Aktie von Halo Collective (WKN: A3C9VV) extrem unterbewertet. Depotwert und Börsenwert klaffen extremst auseinander. Die nun veröffentlichte Entwicklung könnte den Kursturbo zünden!

Halo Collective (WKN: A3C9VV) hat erfolgreich zwei Kernassets, Bophelo und Canmart, in die Akanda Corp. (NASDAQ: AKAN) ausgegliedert und separat an die Nasdaq gebracht. Der Wert der 12,7 Mio. Akanda-Aktien, die Halo Collective (WKN: A3C9VV) besitzt, beziffert sich derzeit auf 94 Mio. USD. - Der Halo-Börsenwert beträgt aktuell lediglich 28 Mio. USD.

Ich denke, dass das Akanda-Projekt große Chancen birgt, da das Unternehmen mit einem guten Kapitalpolster ausgestattet ist (+16 Mio. USD)! Immerhin kann man sich auf die Fahnen schreiben, dass man

Bophelo befindet sich in einer steuerbegünstigten Sonderwirtschaftszone. Ich denke, dass es der Konkurrenz sehr schwer fallen wird, mit dem Erzeugungspreis aus Lesotho zu konkurrieren, wenn das Management die richtigen Hebel zu ziehen weiß. Man kann aus dem über zwei Jahre angesammelten Wissen von Halo Collective (WKN: A3C9VV) über Witterung, Sorten und Wachstumsperioden profitieren und das Ex-Halo-Baby nun zur Blüte führen.

Charttechnisch wurde im Freitagshandel das riesige Gap vom Montag geschlossen:

Die Schließung des Gaps könnte sich am Montag sehr positiv auswirken, denn Halo Collective (WKN: A3C9VV) verkündete am Freitag nach Börsenschluss starke und wichtige News:

Halo Collective Announces Opening of Budega Dispensary in North Hollywood, California

Halo Collective (WKN: A3C9VV) gibt bekannt, dass man die erste Budega, die im Arts District von North Hollywood, Kalifornien ("NoHo") liegt, nun offiziell hat. Dies ist der erste von drei Budega-Stores, die in Los Angeles eröffnet werden sollen.

Die Budega North Hollywood befindet sich an der nordwestlichen Ecke des Lankershim Boulevards und der Hesby Avenue. Derzeit sind die Öffnungszeiten Montag bis Sonntag von 7:00 bis 22:00 Uhr. Das Geschäft bietet ein riesiges Produktsortiment mit über 1.000 SKUs, darunter viele erstklassige kalifornische Marken wie Jungle Boys, Cookies und Kiva sowie das Debüt von Budegas eigener Markenproduktlinie. Der Store wird auch Halo-Eigenmarken führen.

Die NoHo-Budega ist zudem für die Lieferung in Studio City, North Hollywood, Hollywood Burbank und dem östlichen San Fernando Valley lizenziert, und es wird erwartet, dass dieser zusätzliche Service den Umsatz steigern und dazu beitragen wird, Marktanteile zu erobern. Besuchen Sie www.budega.com für weitere Informationen.

Der Laden übertrifft bereits unsere Erwartungen. Wir erwarten weitere Umsatzsteigerungen vor unseren bevorstehenden großen Eröffnungsveranstaltungen, die perfekt mit unseren voraussichtlich im April beginnenden Lieferdiensten zusammenfallen. Beau McKeon, SVP of Retail von Halo Collective

News-Fazit

10 Mio. USD jährlichen Umsatz soll dieses Geschäft erwirtschaften und man kann, glaube ich, unumwunden zugeben, dass die NoHo-Budega wirklich gelungen ist. Der Lankershim Boulevard, an dem das Geschäft liegt, ist eine wichtige Nord-Süd-Durchgangsstraße im östlichen San Fernando Valley. Der Shop wurde ohne großen Tam-Tam eröffnet und dennoch übertrifft er schon jetzt alle Erwartungen. Im April soll dann das Grand Opening, das mit dem Start des Lieferdienstes einhergeht, erfolgen.

Der Betrieb von Cannabis-Dispensaries gehört zu den margenstärksten Unterkategorien in diesem Sektor und deshalb ist diese News von ganz besonderer Wichtigkeit für die Halo Collective (WKN: A3C9VV)-Aktionäre!

In Kombination mit der charttechnisch aufgelösten Drucksituation, die durch das riesige Gap gegeben war, wird diese News möglicherweise die Kraft haben, den Kurs von Halo Collective (WKN: A3C9VV) wieder in die von den Aktionären gewünschte Richtung zu leiten. Meinung Autor

Halo Collective Inc.*

WKN: A3C9VV, NEO: HALO

Akanda:

Halo Collective (WKN: A3C9VV) hat kürzlich offiziell seine beiden Assets, Bophelo (flächenmäßig größte genehmigte Cannabisanbaufläche der Welt) und Canmart (voll lizenzierter Cannabisimporteur und Händler in UK), im Austausch für 12,7 Mio. Aktien in die Akanda Corp. eingebracht. Die Akanda Corp. feierte am 15.3.2022 das NASDAQ Debut und erfreut sich höchster Bleibtheit bei den Anlegern, was sich in hoher Liquidität wiederspiegelt!

Triangle:

Aber auch beim Triangle Canna Corp.-IPO konnte Halo Collective (WKN: A3C9VV) kürzlich konkreter werden: Halo Collective Provides Update on Triangle Canna

Halo Collective (WKN: A3C9VV) veröffentlicht ein Update zu Triangle Canna Corp. Gemeinsam mit der Green Matter Holding Inc. (Betreiber der sechstgrößten Cannabis Farm Kaliforniens) besitzt man jeweils 50% der sogenannten Bar-X Farm (647 Hektar). Die Triangle Canna Corp., an der Halo 44% besitzt und der Pächter der Farm ist, soll nun offensichtlich ein eigenes Börsenlisting erhalten.

Bislang hat Triangle Canna 271 Lizenzen vom kalifornischen Department of Cannabis Control erhalten. Jede Lizenz erlaubt bis zu 10.000 Quadratfuß Cannabis Anbau - gesamt also rund 62 Acre (25,5 Hektar). Die notwendigen Lizenzen von der Bezirksverwaltung werden bis Ende 2021 erwartet. Mehr zu Triangle Canna Corp. hier: https://investintriangle.com

$75 Millionen Reg-A+ Finanzierung

Nachdem das "Form 1-A Offering Statement" von Triangle Canna von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC - US Börsenaufsicht) qualifiziert wurde, beabsichtigt Triangle, eine Finanzierung von bis zu 75 Millionen US-Dollar bei einer Vorabbewertung von 165 Millionen US-Dollar abzuschließen. Danach beabsichtigt Triangle eine Notierung seiner Stammaktien an einer anerkannten nordamerikanischen Börse anzustreben. Halo hat bis heute etwa 2 Millionen US-Dollar in das Projekt investiert.

Triangle-Fazit:

Um es auf den Punkt zu bringen: Halo Collective (WKN: A3C9VV) wird mit diesem Börsengang aus der Investition von 2 Mio. USD für sich einen Wert von (zunächst) 72,6 Mio. USD kreieren und das Bar-X Projekt gleichzeitig mit 75 Mio. USD ausstatten, um den raschen Ausbau zu gewährleisten. Trotzdem hält Halo weiterhin 50% der Bar-X Farm (zusätzliche Pachteinnahmen).

Vergleicht man die größten Cannabis-Farmen der USA mit der Bar-X Farm, so erfährt man, dass man flächenmäßig weit VOR bekannten börsennotierten Firmen liegen wird:

Trulieve Cannabis Crp. (CSE: TRUL) - Bewertung 1,8 Milliarden CAD

- Bewertung 1,8 Milliarden CAD Curaleaf Holdings (CSE: CURA) - Bewertung 6,4 Mrd. CAD

- Bewertung 6,4 Mrd. CAD Columbia Care (NEO: CCHW) - Bewertung 1,5 Mrd. CAD